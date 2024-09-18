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Маск спрогнозировал гибель человечества в случае отказа от полётов в космос

Маск спрогнозировал гибель человечества в случае отказа от полётов в космос

Человечеству грозит исчезновение, если оно не освоит межзвёздные перелёты. Такой прогноз сделал 17 сентября американский миллиардер, предприниматль и основатель компании SpaceX Илон Маск в соцсети X (бывш.

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