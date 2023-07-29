ВООРУЖЁННЫЙ МЯТЕЖ В ШАПОЧКАХ ИЗ ФОЛЬГИ. РЕАЛЬНОСТЬ ОКАЗАЛАСЬ ХУЖЕ ВЫДУМКИ

ЕКАТЕРИНА ПАНФИЛОВА ем заняться, когда во главе твоего государства стоит не бодрый 80-летний господин с ядерной кнопкой, масштабные потоки денег народа льются в страну, которую ты и на карте-то не сможешь показать, а улицы городов постепенно превращаются в живой фильм ужасов? Правильно, надевай шапочку из фольги и слушай, дорогой друг, "цивилизованный мир" научит тебя жизни… Смотришь на происходящее в западных странах и, говоря по-русски, диву даёшься: сколько идей в головах тех, чьи страны утопают во множестве нерешаемых катастрофических проблем.