Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением об уровне КХЛ.Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением об уровне КХЛ.
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