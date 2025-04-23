Победы «Барсы» и «Ман Сити», «Динамо» прошло «Ак Барс», Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории и другие новости

«Арсенал» выбил «Реал» из ЛЧ, «Интер» прошел «Баварию», «Зенит» и ЦСКА в финале Пути РПЛ, все пары плей-офф НХЛ, фигуристка Жилина рассказала о домогательствах, 8 шайб от минского «Динамо» и другие новости