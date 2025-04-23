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Победы «Барсы» и «Ман Сити», «Динамо» прошло «Ак Барс», Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории и другие новости

Победы «Барсы» и «Ман Сити», «Динамо» прошло «Ак Барс», Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории и другие новости

1. «Барселона» скромно победила «Мальорку» (1:0) в 33-м туре Ла Лиги, несмотря на огромное преимущество в статистике.

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Комментарии
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КУАТ
Это правда? Про хоккеистов.
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11 час.
Лена Мисько
что именно?
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10 час.
Лена Мисько
наши не сдюжили (( СЮ вышел в полуфинал
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2 час.
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