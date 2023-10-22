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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В России появятся цифровые сервисы для педагогов

В Минпросвещения проинформировали, что в скором времени появятся цифровые сервисы для педагогов. С их помощью учителя и воспитатели детских садов смогут подбирать контент в соответствии с рабочей программой, обмениваться оперативными запросами и информацией с родителями Минпросвещения РФ создаст цифровые сервисы с доступом к верифицированному цифровому образовательному контенту для школ, колледжей и детских садов.

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