В России появятся цифровые сервисы для педагогов

В Минпросвещения проинформировали, что в скором времени появятся цифровые сервисы для педагогов. С их помощью учителя и воспитатели детских садов смогут подбирать контент в соответствии с рабочей программой, обмениваться оперативными запросами и информацией с родителями Минпросвещения РФ создаст цифровые сервисы с доступом к верифицированному цифровому образовательному контенту для школ, колледжей и детских садов.