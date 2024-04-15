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Крымская газета

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Куда сходить: интересные мероприятия 16 июня в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 16 июня в Крыму

ТЕАТР Русский драматический театр (Симферополь, ул. Пушкина, 15)  «Волки и овцы» 14+ 16 апреля, 19:00 Вокруг молодой вдовы Купавиной плетет интриги помещица Мурзавецкая, мечтая женить на ней своего беспутного племянника Аполлона.

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