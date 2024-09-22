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Хомяк и хомяки

Хомяк и хомяки

Хомяк и хомяки"Надули! С хомяком обманули!" - диванные криптоинвесторы по всему миру возмущены выплатами за многомесячное "тапание хомяка" - игру в Hamster Combat.

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