Хомяк и хомяки"Надули! С хомяком обманули!" - диванные криптоинвесторы по всему миру возмущены выплатами за многомесячное "тапание хомяка" - игру в Hamster Combat.
Хомяк и хомяки
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Хомяк и хомяки"Надули! С хомяком обманули!" - диванные криптоинвесторы по всему миру возмущены выплатами за многомесячное "тапание хомяка" - игру в Hamster Combat.
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