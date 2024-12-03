В столице Албании построят уникальную «вертикальную деревню»

Авторитетные архитектурные бюро Atelier4 и Network of Architecture разработали проект «Puzzle Tirana», представляющий собой новаторское сооружение, которое станет ярким образцом современной архитектуры в столице Албании.
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