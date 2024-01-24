12 повседневных опасностей, которых следует избегать любой ценой

Никогда не смешивайте чистящие средства, не гладьте лося и не связывайтесь с пружиной гаражных воротЗа последнее время мы дали вам очень много советов для чрезвычайно специфических чрезвычайных ситуаций, но вы, возможно, не подозреваете, что опасность может поджидать вас прямо за углом (или даже в вашем собственном доме).