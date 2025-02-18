Военнослужащие ЦВО поздравили фронтовика с наступающим Днем защитника Отечества под Самарой

Военнослужащие поблагодарили фронтовика за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, вручили поздравительный адрес и памятный подарок, а юнармейцы исполнили военные песни и прочитали стихи.
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