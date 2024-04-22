Канцлер Германии объявил конец эпохи ископаемого топлива

В рамках торжественного открытия Ганноверской ярмарки, которая считается самой масштабной промышленной выставкой в мире, канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение о неизбежном закате эры ископаемых видов топлива.
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