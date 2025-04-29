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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дастин Порье: «Махачев сможет конкурировать с кем угодно в полусреднем весе»

«Хотел бы увидеть бой Махачева с Топурией. А после этого Ислам поднимется в полусредний вес. Он сможет конкурировать там с кем угодно.

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