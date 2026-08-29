Нобелевский лауреат: ИИ может заменить часть профессий, основанных на знаниях

Лауреат Нобелевской премии мира, председатель международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», директор организации Ban Ki-Moon Foundation Рае Квон Чунг выразил мнение, что искусственный интеллект может заменить часть профессий, основанных на знаниях и навыках, тогда как творческая работа останется за человеком.