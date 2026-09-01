Обновленный Avatr 11 для России: объявлены цены[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В последнее время российское представительство бренда Avatr, созданного компаниями Changan, Huawei и CATL, заметно активизировалось.
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