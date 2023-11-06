Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Фатальное невезение…

Это случилось весной 1994 года. Молодой американец по имени Роналд Опус решил покончить с собой. В предсмертной записке было написано, что он, Роналд, пошел на этот шаг из-за финансовых трудностей и непонимания со стороны родителей.

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radiofree RF
Рассказ с длинной бородой.
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