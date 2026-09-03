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Русская Семёрка

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«Уймись, дурак!» На чей доклад и по какому вопросу Сталин так отреагировал

История о том, как Сталин на докладе слишком ретивого Никиты Хрущёва наложил резолюцию «Уймись, дурак!», уже несколько десятилетий кочует по публицистике и интернет-форумам.

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