Reuters: В результате конфликта между Индией и Пакистаном погибли десятки человек

Потери Нью-Дели составляют 10, Исламабада — 26 человекНа подконтрольной Индии территории Кашмира погибли десять человек, еще 48 пострадали, сообщили в полиции страны.
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