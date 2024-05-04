Важная причина никогда не спать в нижнем белье

Нет, ну не совсем уж прямо «никогда». В плацкартном вагоне лучше все-таки, знаете… Итак, спите ли вы в пижаме, в нижнем белье или прямо так, в чем мама родила? Если вы выбираете последний вариант, вы абсолютно правы, и вот почему: ПОТ, ПЕРЕГРЕВ И БАКТЕРИИ Да, промежность нужно подмывать, а не ….