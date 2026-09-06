Поул из ниоткуда: почему Alpine оказалась быстрее Mercedes, Ferrari и McLaren

AlpineГонщик команды, которая занимает шестое место в Кубке конструкторов Формулы 1, взял поул в квалификации Гран При Италии — причём в прямой борьбе, без помощи дождя или других обстоятельств! Как это стало возможным? Объяснили эксперты британского The-Race.
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