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Поул из ниоткуда: почему Alpine оказалась быстрее Mercedes, Ferrari и McLaren

Поул из ниоткуда: почему Alpine оказалась быстрее Mercedes, Ferrari и McLaren

AlpineГонщик команды, которая занимает шестое место в Кубке конструкторов Формулы 1, взял поул в квалификации Гран При Италии — причём в прямой борьбе, без помощи дождя или других обстоятельств! Как это стало возможным? Объяснили эксперты британского The-Race.

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