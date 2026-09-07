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Газета.ру

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Теннисистка Андреева заявила, что ей было непросто играть против Потаповой

Теннисистка Андреева заявила, что ей было непросто играть против Потаповой

Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что осталась довольна своей борьбой против представляющей Австрию Анастасии Потаповой в матче четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open) — 2026.

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