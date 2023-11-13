Украинская пресса: около четверти украинцев готовы поддержать «партию Залужного» на выборах

Несмотря на заявления президента Зеленского о том, что выборы на Украине в 2024 году проводиться не будут и что все заявления о выборах – «происки России», украинские СМИ проводят опросы людей на предмет того, кому бы они отдали свои голоса на парламентских и президентских выборах, если таковые всё-таки состоятся.