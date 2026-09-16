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Нижегородская правда

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Школьная выставка рассказала о судьбе архитектора Святослава Агафонова

Школьная выставка рассказала о судьбе архитектора Святослава Агафонова

Нижегородский кремль называют символом города и его сердцем. И сегодня уже сложно представить, что было время, когда кремль находился в таком плачевном состоянии, что его планировалось снести.

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