Оставил земляков с миллионными кредитами с смылся в Россию: в Ленобласти поймали мигранта-афериста

Три иностранца из среднеазиатской республики попались в Ленобласти. Один из них отличился хитрыми методами оформления кредитов на сотни миллионов, а другого поймали с вклеенной в чужое удостоверение фотографией.
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