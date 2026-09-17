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Kirk Family Plans Wrongful Death Suit Against Utah Valley University, Others

Kirk Family Plans Wrongful Death Suit Against Utah Valley University, Others

Kirk Family Plans Wrongful Death Suit Against Utah Valley University, Others Authored by Savannah Hulsey Pointer via The Epoch Times, Charlie Kirk's family announced plans to file a wrongful death lawsuit alleging that security failures contributed to the fatal shooting of the conservative commentator last year.

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