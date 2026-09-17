Kirk Family Plans Wrongful Death Suit Against Utah Valley University, Others Authored by Savannah Hulsey Pointer via The Epoch Times, Charlie Kirk's family announced plans to file a wrongful death lawsuit alleging that security failures contributed to the fatal shooting of the conservative commentator last year.
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