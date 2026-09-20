Пламя окутало легковушки в Петербурге. Две машины ДПС загорелись возле отдела полиции на улице Марата

По словам очевидцев, горели две машины ДПС. Подробности инцидента в Санкт-Петербурге.Два легковых автомобиля загорелись в Санкт-Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- EK Преступная ошибка...
- Дерзкое заявление...
- Ч Владимирская обла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым