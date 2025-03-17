Названы самые полезные фрукты для разнообразных завтраков

Нутрициолог Попова: грейпфруты помогают взбодриться благодаря витамину С Грейпфруты, киви и ананасы на завтрак подарят заряд бодрости благодаря содержанию витамина С, рассказала news семейный нутрициолог Юлия Попова.
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