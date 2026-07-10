Роспотребнадзор запретил купаться на трёх пляжах Тамбова

Роспотребнадзор рассказал о состоянии водных акваторий пляжей в Тамбовской области. Было отобрано и исследовано 163 пробы воды на микробиологические показатели, 106 проб - на санитарно-химические показатели, 68 проб - на паразитологические показатели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии