06,01,24 Кременная - Ивановка Активные боевые действия в районе Кременной. Атака ВС РФ пехотным подразделением южнее Ивановки.
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06,01,24 Кременная - Ивановка Активные боевые действия в районе Кременной. Атака ВС РФ пехотным подразделением южнее Ивановки.
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