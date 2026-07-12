«Индиана Джонс» в отличной форме: 83-летний Харрисон Форд впечатляет своим видом

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83-летний Харрисон Форд вновь доказал, что возраст — штука весьма условная. Папарацци застали звезду «Индианы Джонса» и «Звездных войн» во время велосипедной прогулки по Лос-Анджелесу, где актер продемонстрировал отличную физическую форму.