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Всё о женщинах

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«Индиана Джонс» в отличной форме: 83-летний Харрисон Форд впечатляет своим видом

«Индиана Джонс» в отличной форме: 83-летний Харрисон Форд впечатляет своим видом

83-летний Харрисон Форд вновь доказал, что возраст — штука весьма условная. Папарацци застали звезду «Индианы Джонса» и «Звездных войн» во время велосипедной прогулки по Лос-Анджелесу, где актер продемонстрировал отличную физическую форму.

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