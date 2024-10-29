Продвигатели высокой инфляции (даже ради мифического "экономического роста" и "патриотического возрождения") - это шататели вертикали власти, а (ситуативно) "ястребиная" глава ЦБ - самый верный Цербер этой самой вертикали власти, а значит и порядка в государстве.
Кстати... на месте Эльвиры-разрушительницы, я бы не ждал, а сразу бы ввел 25%. Нафиг не нужны эти предварительные ласки...
Комментарии
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Юрий Ded
Статья тридцати шестилетнего полудурка слибералестическим уклоном . Читать и обсуждать нечего .
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2 час.
Alex Nемо
Хотелось бы услышать разъяснения этого же автора о причинах инфляции в 3% в среднем по США в 2024 году при установленной ФРС базовой ставке 4,75 процента годовых. При этом ставки от банков по ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ кредитам находятся в пределах от 10 до 20%. Кредитные ставки для БИЗНЕСОВ В РАЗЫ меньше! Почему? Потому что инфляция является результатом недостатка товаров в потребительской сфере. Возникает она при недостаточном производстве таковых товаров! Ну а как убить производство товаров народного потребления набибулина с силуановым явно очень хорошо знают. Именно они принимали решение о печатании денег под замороженные средства и вбросе их в экономику России. И даже гордо оповещали всех о том какой умный выход они нашли. Результат был вполне предсказуем - раскрутка инфляции. Любой студент второго курса экономического ВУЗа может вам объяснить что количество денег в обороте должно быть сопоставимо с объёмом производства, в противном случае результатом будет инфляция. - Просто как факт - в 2022 году размер инфляции в США превышал 10% за счёт вертолётных денег на ковид...
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2 час.
Александр
Для начала разберитесь в иерархии МВФ. ЦБ России не имеет никаких обязательств перед МВФ. Он МВФ ничего не должен.А это основное.
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2 час.
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