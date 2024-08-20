«Я с прискорбием сообщила эту весть», — Пугачева рассказала Лолите о разводе с мужем

Алла Борисовна проживает долгие годы с Максимом Галкиным*. Многие восхищались все это время парой звезд, а другие же считали, что вокалистка должна расстаться с мужчиной, потому что тот тянет ее в авантюрные приключения.
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