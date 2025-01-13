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Мазут в Севастополе

Мазут в Севастополе

Губернатор рассказал, что с этого пляжа вывезли пятьдесят мешков с грунтом, загрязненным мазутом. «Спасательная служба Севастополя, используя катер, вывезла с пляжа «Баунти» 60 мешков, а с «Царского» пляжа на мысе Фиолент — 50 мешков с загрязненным мазутом грунтом.

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