Мазут в Севастополе

Губернатор рассказал, что с этого пляжа вывезли пятьдесят мешков с грунтом, загрязненным мазутом. «Спасательная служба Севастополя, используя катер, вывезла с пляжа «Баунти» 60 мешков, а с «Царского» пляжа на мысе Фиолент — 50 мешков с загрязненным мазутом грунтом.