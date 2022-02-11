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Врач Горелов дал неожиданное объяснение болезни привитого Жириновского

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире передачи  «Прямой эфир» объяснил, почему главу ЛДПР Владимира Жириновского не спасли многочисленные прививки от коронавируса.

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