Врач Горелов дал неожиданное объяснение болезни привитого Жириновского

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире передачи «Прямой эфир» объяснил, почему главу ЛДПР Владимира Жириновского не спасли многочисленные прививки от коронавируса.