Торжественное мероприятие, посвящённое 90-летию подразделений по делам несовершеннолетних МВД России, прошло в Невьянске

В малом зале Дворца культуры Машиностроителей города Невьянска состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 90-летию со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе МВД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии