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«Погба катается на лыжах, пока у команды проблемы, отказывается от операции, когда о ней просит «Ювентус». Он не играет с апреля, нельзя держать на зарплате такого игрока». Тарделли о хавбеке

«Погба катается на лыжах, пока у команды проблемы, отказывается от операции, когда о ней просит «Ювентус». Он не играет с апреля, нельзя держать на зарплате такого игрока». Тарделли о хавбеке

Экс-хавбек «Ювентуса» Марко Тарделли раскритиковал трансфер Поля Погба. «Погба не играет с апреля 2022 года, когда он еще в «Манчестер Юнайтед» был.

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