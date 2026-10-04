💔Бедность мужчины стала главной причиной разводов в России, — опрос. Финансовое положение партнёра оказалось для женщин важнее даже эгоизма и измен: только 21% россиянок готовы встречаться с мужчиной, у которого нет и не будет автомобиля, а 72% хотели бы видеть рядом партнёра с премиальной машиной.
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