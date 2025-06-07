"Ридингский мост": зловещая тайна, которую Букингемский дворец скрывал от Кейт Миддлтон

Букингемский дворец разработал тайный план похорон Кейт Миддлтон, несмотря на новости о ремиссии.На фоне обнадеживающих новостей о ремиссии принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, европейские СМИ сообщили о существовании в Букингемском дворце секретного протокола на случай её смерти.