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Царьград

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"Ридингский мост": зловещая тайна, которую Букингемский дворец скрывал от Кейт Миддлтон

"Ридингский мост": зловещая тайна, которую Букингемский дворец скрывал от Кейт Миддлтон

Букингемский дворец разработал тайный план похорон Кейт Миддлтон, несмотря на новости о ремиссии.На фоне обнадеживающих новостей о ремиссии принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, европейские СМИ сообщили о существовании в Букингемском дворце секретного протокола на случай её смерти.

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Комментарии
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Амара Карпова
Кейт держись назло дьяволам🙏🙏🙏
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12 час.
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