Что думает о русском мате: Путин раскрыл свое отношение к ненормативной лексике Евгения КомароваВладимир Путин, выступая на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России, вновь затронул тему ненормативной лексики, вызвавшую широкий общественный резонанс.