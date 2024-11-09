Что думает о русском мате: Путин раскрыл свое отношение к ненормативной лексике Евгения КомароваВладимир Путин, выступая на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России, вновь затронул тему ненормативной лексики, вызвавшую широкий общественный резонанс.
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