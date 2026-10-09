В конце недели Землю накроют сразу три облака плазмы

Три облака плазмы приблизятся к Земле вечером в пятницу и в воскресенье, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН 9 октября в Telegram-канале Первое облако плазмы, выброшенное 6 октября при вспышке класса M1.