Влияние тарифов Трампа пока не ясно – цены на нефть продолжают снижаться Татьяна АрестоваНачало торгов на азиатских площадках 23 января показало снижение цен на нефть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Одессу вскрыли «Кинжалами» после вылетов оттуда F-16: Массированная бомбардировка. Тонны ATACMS и SS на дне Чёрного моря
- Одесса обречена: стало известно, что было в секретной части 100-летнего договора Украины и Великобритании
- Смерть или плен: полторы тысячи наемников из Польши, Великобритании и Грузии оказались в кольце окружения
Свежие комментарии