Донецк впервые подвергся массовой атаке ударных БПЛА дальнего действия

В ночь на субботу Донецк впервые массово атаковали украинские дроны дальнего действия, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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