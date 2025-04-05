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Донецк впервые подвергся массовой атаке ударных БПЛА дальнего действия

Донецк впервые подвергся массовой атаке ударных БПЛА дальнего действия

В ночь на субботу Донецк впервые массово атаковали украинские дроны дальнего действия, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление по вопросам документирования военных преступлений Украины.

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