Непутевые заметки

159 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Я давным -давно об этом знала, еще когда Задорнов обнаружил Галкина с любовником в джакузи. Пра-ти-ииии - в😂 ные...г...Россияне разнесли...
  • Samarium
    Во многом Симонян абсолютно права...А что это так некоторые возбудились ??? Сами  не без этого греха???Россияне разнесли...
  • Александр Лисовский
    Что мы всё о газе . Найдут они чем его заменить . Не умрут с холода и голода . Нет смысла надеяться , что это на них ...Первый пошёл. Пол...

Министр обороны Ллойд Остин заявил, что США хотят ослабить военный потенциал России

Министр обороны Ллойд Остин заявил, что США хотят ослабить военный потенциал России

Американские чиновники заявили, что цель администрации Байдена в конфликте на Украине состоит в том, чтобы добиться ослабления военного потенциала России и укрепления Украины, чтобы предотвратить попытки Москвы завоевать территорию силой в будущем.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх