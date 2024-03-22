Status заняло 3-е место в рейтинге активности разработчиков - Santiment

Status, приложение для обмена крипто-сообщениями, первоначально представленное во время бума ICO, в последнее время приобрело значительную популярность как "один из лучших проектов в секторе криптовалют".
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