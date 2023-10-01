Генеральный директор "Пари НН" Мелик-Гусейнов заявил, что клуб доверяет Юрану

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о поражении клуба в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) от московского "Локомотива", заявив, что у тренера команды Сергея Юрана высокий кредит доверия, передает "Спорт-Экспресс".
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