АЛ

Александр Лагуткин

"ВСУ внезапно атаковали ..." Как во время войны могут внезапно атаковать военно-морскую базу!? Для это и существует ПВО. Вначале СВО бандеровцы с помощью НАТО уничтожили крейсер и один БДК. Сейчас и второй БДК. Целенаправленно уничтожаются средства, которые могли быть использованы в десантной операции при штурме Одессы. Теперь придется по суше пробивать коридор к Одессе, чтобы разблокировать нашу группировку в Приднестровье.