Большой десантный корабль получил повреждения из-за ночной атаки ВС Украины.Как ранее писал "Царьград Беларусь", сегодня в 2;50 ВСУ внезапно атаковали порт в районе Феодоссии.
Минобороны России подтвердило попадание ракеты ВСУ по кораблю "Новочеркасск"
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
"ВСУ внезапно атаковали ..." Как во время войны могут внезапно атаковать военно-морскую базу!? Для это и существует ПВО. Вначале СВО бандеровцы с помощью НАТО уничтожили крейсер и один БДК. Сейчас и второй БДК. Целенаправленно уничтожаются средства, которые могли быть использованы в десантной операции при штурме Одессы. Теперь придется по суше пробивать коридор к Одессе, чтобы разблокировать нашу группировку в Приднестровье.
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