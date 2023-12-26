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Царьград

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Минобороны России подтвердило попадание ракеты ВСУ по кораблю "Новочеркасск"

Минобороны России подтвердило попадание ракеты ВСУ по кораблю "Новочеркасск"

Большой десантный корабль получил повреждения из-за ночной атаки ВС Украины.Как ранее писал "Царьград Беларусь", сегодня в 2;50 ВСУ внезапно атаковали порт в районе Феодоссии.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
&quot;ВСУ внезапно атаковали ...&quot;  Как во время войны могут внезапно атаковать военно-морскую базу!?  Для это и существует ПВО.  Вначале СВО бандеровцы с помощью НАТО  уничтожили крейсер и один БДК. Сейчас и второй БДК.  Целенаправленно уничтожаются средства, которые могли быть использованы в десантной операции при штурме Одессы.   Теперь придется  по суше пробивать коридор к Одессе, чтобы разблокировать нашу  группировку в Приднестровье.
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