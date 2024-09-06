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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андре Миллер об обмене на Аллена Айверсона: «На месте генерального менеджера в тот момент я сделал бы то же самое»

«Первые пару лет в «Кливленде» были неплохими для меня как для молодого игрока. Но когда они сказали, что собираются слить сезон, чтобы выбрать на драфте Леброна, я не мог молчать и попросил обмен.

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