В М

102 101 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег осетров
    робя я крестьянин но прикол в юности я любил юра хип назарет деп пёпёёпл битлы не гребень кайф а ддт ваааще запрещали...Путин призвал защ...
  • олег осетров
    металл не основа это переработка а лес нефть АГПЗ что не ласточка металлургия вопрос хорошо бы поговорить с руководит...СИЛУАНОВ ПОСТАВИЛ...
  • олег осетров
    поддержать граждан - пенсионеров, военных и детей, подчеркнул чиновник. Ребята вы как бы грузило поддерживаете а рабо...СИЛУАНОВ ПОСТАВИЛ...

Кудрин призвал к новой приватизации (опрос)

Кудрин призвал к новой приватизации (опрос)

После кризиса 2008–2009 годов России, как и многие другие страны, заметно нарастила присутствие государства в экономика.

Вернуться к статье
3114
Обсудить
Владимир СВ
Ну да ... Сначала приХватизировали ... Оказывается этого мало ... чтобы повысить эффективность экономики... Надо еще по болям теперь уже приХватизировать ... Уж тогда экономика **воспрянет** .. И вот такие СПЕЦЫ управляют Страной ???
Геннадий Бережнов
Остановите Мудрина. Он ссылается на США и не понимает простой истины. Там капитализм уже веками отработан, а у нас он воровато стихийный. Набрать бабла и разбежаться или свалить за рубеж и это всё. У нас подоходный для них как для уборщиков - 13%. А сделать дифференцированным нельзя, Путин говорит разбегутся.
Tania Еременко
Мудрин и рыжий масон - самые вредные для страны люди. Можно сказать - враги народа.
Leonid Demyanov
Нужно заменить чиновников специалистами, и проблем нет.
Вячеслав Азанов
Нужно приватизировать Кудрина со всей его шайкой лейкой на пожизненно на серные рудники в Среднюю Азию.
катя Подвойская (-)
нужно раскулачивать всех олигархов во главе с нашим главным диспетчером страны и отдать государству все их дворцы и все то что они на приватизировали и украли у народа
Владимир СВ
Надо Катя .. Надо ... Вот только как это сделать ???
Рада
Главное кто бы это сделал, не зря Путин поднял зарплаты военным, полиция в чёрном... Гитлер в гробу в ладоши стучит и ржот от счастья.
Рада
Полицаи, люди в чёрном, частная охрана... Так оберегают дворцы.. И тех кто в этих дворцах... Революция, это уже было...брат, на брата шли с оружием. Нет , забрать.. Пусть подавятся. А вот скинуть, это можно.
Яна
Не приватизировать, а продавать с аукциона. Тогда действительно частник будет заинтересован в развитии и сохранении предприятий. И по максимально выгодной для бюджета цене. Хватит дарить. От этого только убытки.
ВЛАДИМИР КУБРЯК
Эта "знаменитость"Родину распродал.Что ещё он нашёл подать?!
Александр Павлов
Да нет для них Родины.
Сергей Соловьев
земля, недра, крупнейшие производства должны быть национализированы и страной нужно управлять, а не властвовать
Татьяна Бушмелева
Подавится не боится ?
Румина Мавлеева (Саитова)
Такие как Кудрин не давятся..Глотки у них большие..
Татьяна Бушмелева
Ага, и глотки большие и кишка прямая - проматывают быстро всё что урвать успевают. А зарабатывать или созидать не способны от слова совсем....
Юрий Наконечный
в существующих (капиталистических) отношениях, в госкомпаниях (или госпорпорациях) по сути лишь номинально частица "гос" осталась и, зачастую, "заинтересованным собственникам" выгодней "национализировать" предприятия /особенно убыточные/, чтобы иметь субсидии (вот это уже бюджетные/, а баланс сводить с учетом малоконтролируемых раходов, зарплат, премий и т.п.
Александр Черемухин
Вы уже один раз провели приватизацию, весь народ без штанов оставили. Думаю народу терпеть мало осталось с таким отношением к нему, а потом возьмется за вилы образно говоря. Вот потом начнется игра в прятки, кто не спрятался я не виноват.
Горыныч
За вилы это для начала. А там как пойдёт, и на танках умеем неплохо, а кто и на самолётах. Много граждан служили в РВСН. Мало не покажется.
Igor
Как же "без штанов", а государственные квартиры?
Гаражный кооператив ЛАДА
Пора браться за мозги и за бюзгалтера Кудрина, от которого в Счётной палате толку как от козла молока. Пора теоретиков - прихватизаторов отправлять на практические занятия по расчистке в ручную мусорных полигонов. Вот пусть расчищают и приватизируют, что найдут.
Горыныч
Хорошая идея! Боюсь бомжи их не пустят. Или закопают в недрах полигонов.
Горыныч
Сволочь кудрин всё не наворовался, сучий потрох.
Дмитрий volgarch
Сначала все его барахло надо национализировать, а самого послать на скотный двор работать. Иного не заслужил.
Алексей
Когда же наконец эти холопы нажрутся досыта?
ВАлентина Плаксина
Кудрину , видно, меньше досталось чем Чубайсу рыжему Лису при прихватизации , теперь решил он ее возглавить.Все неймется никак развалить и Россию, СССР мало показалось, надо выслужиться теперь перед Западом и США добить и Россию.Когда же что-нибудь с неба на них гадов упадет, раз Земляне не справляются?
Горыныч
Этих сволочей, список далеко не полон - татьяна голикова, эльвира набиуллина, герман греф, антон силуанов, анатолий чубайс, алексей кудрин, дмитрий медведев - надо шлёпнуть, в яме хлоркой засыпать, закопать, и бетона пару метров сверху залить.
Семенков Александр
Пусть член свой прихватизирует. Сыты по горло его идеями, которые развалили всю экономику страны.
Михаил Аким
Типичный Наполеон,мало украли?
Рада
Не все еще захватили, надо добить.
Владимр Семкин
Пятая колонна в действии вместе с ВВП

Картина дня

наверх