Кудрин призвал к новой приватизации (опрос)

В МПолитикаКудрин призвал к новой приватизации (опрос)После кризиса 2008–2009 годов России, как и многие другие страны, заметно нарастила присутствие государства в экономика.Вернуться к статье3114НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СВНу да ... Сначала приХватизировали ... Оказывается этого мало ... чтобы повысить эффективность экономики... Надо еще по болям теперь уже приХватизировать ... Уж тогда экономика **воспрянет** .. И вот такие СПЕЦЫ управляют Страной ???Геннадий БережновОстановите Мудрина. Он ссылается на США и не понимает простой истины. Там капитализм уже веками отработан, а у нас он воровато стихийный. Набрать бабла и разбежаться или свалить за рубеж и это всё. У нас подоходный для них как для уборщиков - 13%. А сделать дифференцированным нельзя, Путин говорит разбегутся.Tania ЕременкоМудрин и рыжий масон - самые вредные для страны люди. Можно сказать - враги народа.Leonid DemyanovНужно заменить чиновников специалистами, и проблем нет.Вячеслав АзановНужно приватизировать Кудрина со всей его шайкой лейкой на пожизненно на серные рудники в Среднюю Азию.К(катя Подвойская (-)нужно раскулачивать всех олигархов во главе с нашим главным диспетчером страны и отдать государству все их дворцы и все то что они на приватизировали и украли у народаВладимир СВНадо Катя .. Надо ... Вот только как это сделать ???РадаГлавное кто бы это сделал, не зря Путин поднял зарплаты военным, полиция в чёрном... Гитлер в гробу в ладоши стучит и ржот от счастья.РадаПолицаи, люди в чёрном, частная охрана... Так оберегают дворцы.. И тех кто в этих дворцах... Революция, это уже было...брат, на брата шли с оружием. Нет , забрать.. Пусть подавятся. А вот скинуть, это можно.ЯЯнаНе приватизировать, а продавать с аукциона. Тогда действительно частник будет заинтересован в развитии и сохранении предприятий. И по максимально выгодной для бюджета цене. Хватит дарить. От этого только убытки.ВЛАДИМИР КУБРЯКЭта "знаменитость"Родину распродал.Что ещё он нашёл подать?!Александр ПавловДа нет для них Родины.СССергей Соловьевземля, недра, крупнейшие производства должны быть национализированы и страной нужно управлять, а не властвоватьТатьяна БушмелеваПодавится не боится ?Румина Мавлеева (Саитова)Такие как Кудрин не давятся..Глотки у них большие..Татьяна БушмелеваАга, и глотки большие и кишка прямая - проматывают быстро всё что урвать успевают. А зарабатывать или созидать не способны от слова совсем....Юрий Наконечныйв существующих (капиталистических) отношениях, в госкомпаниях (или госпорпорациях) по сути лишь номинально частица "гос" осталась и, зачастую, "заинтересованным собственникам" выгодней "национализировать" предприятия /особенно убыточные/, чтобы иметь субсидии (вот это уже бюджетные/, а баланс сводить с учетом малоконтролируемых раходов, зарплат, премий и т.п.Александр ЧеремухинВы уже один раз провели приватизацию, весь народ без штанов оставили. Думаю народу терпеть мало осталось с таким отношением к нему, а потом возьмется за вилы образно говоря. Вот потом начнется игра в прятки, кто не спрятался я не виноват.ГорынычЗа вилы это для начала. А там как пойдёт, и на танках умеем неплохо, а кто и на самолётах. Много граждан служили в РВСН. Мало не покажется.IgorКак же "без штанов", а государственные квартиры?Гаражный кооператив ЛАДАПора браться за мозги и за бюзгалтера Кудрина, от которого в Счётной палате толку как от козла молока. Пора теоретиков - прихватизаторов отправлять на практические занятия по расчистке в ручную мусорных полигонов. Вот пусть расчищают и приватизируют, что найдут.ГорынычХорошая идея! Боюсь бомжи их не пустят. Или закопают в недрах полигонов.ГорынычСволочь кудрин всё не наворовался, сучий потрох.Дмитрий volgarchСначала все его барахло надо национализировать, а самого послать на скотный двор работать. Иного не заслужил.ААлексейКогда же наконец эти холопы нажрутся досыта?ВПВАлентина ПлаксинаКудрину , видно, меньше досталось чем Чубайсу рыжему Лису при прихватизации , теперь решил он ее возглавить.Все неймется никак развалить и Россию, СССР мало показалось, надо выслужиться теперь перед Западом и США добить и Россию.Когда же что-нибудь с неба на них гадов упадет, раз Земляне не справляются?ГорынычЭтих сволочей, список далеко не полон - татьяна голикова, эльвира набиуллина, герман греф, антон силуанов, анатолий чубайс, алексей кудрин, дмитрий медведев - надо шлёпнуть, в яме хлоркой засыпать, закопать, и бетона пару метров сверху залить.Семенков АлександрПусть член свой прихватизирует. Сыты по горло его идеями, которые развалили всю экономику страны.Михаил АкимТипичный Наполеон,мало украли?РадаНе все еще захватили, надо добить.Владимр СемкинПятая колонна в действии вместе с ВВПКомментировать
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