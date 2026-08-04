Does Law & Order: SVU Notify People When An Episode Is Based On Their Real-Life Experience?

Some of the Law & Order universe's best episodes are ripped from the headlines, but do the real-world individuals involved get any notice?Some of the Law & Order universe's best episodes are ripped from the headlines, but do the real-world individuals involved get any notice?.
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