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Face Tube is a fun name,

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Does Law & Order: SVU Notify People When An Episode Is Based On Their Real-Life Experience?

Does Law & Order: SVU Notify People When An Episode Is Based On Their Real-Life Experience?

Some of the Law & Order universe's best episodes are ripped from the headlines, but do the real-world individuals involved get any notice?Some of the Law & Order universe's best episodes are ripped from the headlines, but do the real-world individuals involved get any notice?.

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