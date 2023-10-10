В ОРЦОКО рассказали, сколько одиннадцатиклассников в Орловской области в этом году остались без аттестата

Экзаменационная кампания в Орловской области подошла к концу. В ОРЦОКО подвели итоги дополнительного сентябрьского периода сдачи ЕГЭ, который проходил с 6 по 19 сентября по двум обязательным предметам – русскому языку и базовой математике.
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