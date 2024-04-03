Львова-Белова: число погибших при теракте в «Крокусе» детей выросло до шести

Количество жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» среди детей увеличилось до шести. Об этом сообщила журналистам уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, ее процитировало РИА «Новости».
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